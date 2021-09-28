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Из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске удалось спасти последнего кота

Из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске удалось спасти последнего кота

Из разрушенного дома в Подмосковье теперь вызволены все животные, пишут в соцсетях. 19 дней потребовалось жильцам эвакуированного сразу после взрыва дома, чтобы найти компромисс с Росгвардией, стоявшей в оцеплении и МЧС, проводящей аварийные работы.

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