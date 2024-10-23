Жители городов составляют 73% населения России. Каждый школьник знает об этом из учебника. Это значит, что большинство россиян дышат загрязненным воздухом, засыпают под шум машин, толкаются и обижаются друг на друга в общественном транспорте, любуются на каменные стены и асфальт и даже не догадываются, какое благотворное влияние оказывают виды природы.
Деревья и озера помогают
Комментарии
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Александр Николаевич
Деревья увлажняют и охлаждают воздух в периоды сильной жары, а также создают тень.
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20 час.
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