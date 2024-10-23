Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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    Деревья увлажняют и охлаждают воздух в периоды сильной жары, а также создают тень.Деревья и озера п...

Деревья и озера помогают

Деревья и озера помогают

Жители городов составляют 73% населения России. Каждый школьник знает об этом из учебника. Это значит, что большинство россиян дышат загрязненным воздухом, засыпают под шум машин, толкаются и обижаются друг на друга в общественном транспорте, любуются на каменные стены и асфальт и даже не догадываются, какое благотворное влияние оказывают виды природы.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Деревья увлажняют и охлаждают воздух в периоды сильной жары, а также создают тень.
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