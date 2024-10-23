Деревья и озера помогают

Жители городов составляют 73% населения России. Каждый школьник знает об этом из учебника. Это значит, что большинство россиян дышат загрязненным воздухом, засыпают под шум машин, толкаются и обижаются друг на друга в общественном транспорте, любуются на каменные стены и асфальт и даже не догадываются, какое благотворное влияние оказывают виды природы.