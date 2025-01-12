“Мир через здравый смысл”: Путин готов встретиться с Трампом

Автор,ты о чём пишешь...Какие могут быть переговоры,если Россия озвучила свои условия ещё в декабре 2021 года и ни один пункт из них ещё не выполнен...А,то,что запад делает вид,что он забыл о тех условиях,то тогда вообще ещё рано думать о каких бы то ни было,вообще.Хватит и телефонного звонка,чтобы напомнить...

Юрий Горемыкин

Во всех рассуждениях и прогнозах подразумевается как непререкаемая данность что государство Украина останется в любом случае.....Но это не так! Единственное условие любых переговоров есть КАПИТУЛЯЦИЯ и уничтожение фашистского государства! Нельзя ни в коем случае повторять ошибки и какие либо послабления! В Россию кроме ранее присоединенных областей должны вернуться Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковские области. У Украины не должно быть выхода к морю! На остальной территории возможно создание нового государства Украина по образцу как создавалась на части поверженной фашистской Германии ГДР, с обязательным присутствием группы российских войск в качественном составе не менее ГСВГ. Кроме того побеждённая Европа фактически воевавшая на стороне Украины в качестве репарации должна будет предоставить России в её полную собственность устраиваемой Россию сухопутный коридор шириной не менее 500 - 700км с проложенной железной дорогой соединяющий Калининградскую область с основной территорией. Только при достижении этих результатов принесенные жертвы будут отомщены и не зря принесённые. Мы имея самую сильную армию и самое передовое оружие должны диктовать свои условия США и не идти ни на какие обещания, поддавки и компромиссы!