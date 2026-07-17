Московский суд поместил под стражу блогера Илью Ремесло по обвинению в распространении ложной информации о ВС РФ

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для блогера Ильи Ремесло в виде содержания под стражей. Решение принято в рамках уголовного дела, в котором его обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.
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