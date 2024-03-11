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Путин поручил открыть на портале «Госуслуг» раздел для бойцов СВО и их семей

Путин поручил открыть на портале «Госуслуг» раздел для бойцов СВО и их семей

Президент России Владимир Путин поручил открыть на портале «Госуслуг» раздел для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) и их семей, на котором будет размещена информация о всех существующих мерах поддержки государства.

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