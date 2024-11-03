В бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие солдат ФРГ на Украине

Парламентарии из партии «Союз Сары Вагенкнехт — За Разум и Справедливость» в немецком бундестаге требуют от правительства страны разъяснений в связи с сообщениями о присутствии немецких военных на Украине.
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