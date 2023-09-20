В городе Великие Луки поставили памятник Великому Человеку - Иосифу Виссарионовичу Сталину! И на первый взгляд это событие выглядит правильным и радостным.
Почему в России можно без проблем поставить памятник фашисту, но возникают сложности с памятником Сталину?
Комментарии
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Андрей Павлов
Устроенная проверка не позор (хотя и он тоже), а маркер, выделяющий основную черту, необходимую, чтобы встроиться в путинскую вертикаль власти.во все этажи снизу доверху. Это услужливость перед вышестоящим этажом. Остальное все - казнокрадство, коррупция, наплевательское отношение к коренному народу вторично. Вот бесит Путина сравнение со Сталиным, и вниз по этажам вертикали понеслось. Мэры описались со страху, прокуроры проверяют (тоже со страху - а вдруг?). Народ не безмолвствует, но повлиять на ситуацию не может - чиновники озаботились ещё в нулевых законодательно исключить возможность народу как-то влиять на ситуацию мирным путем.
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46 мин.
Азохен вей товарищи бояре
Крепитесь Морлоки, как завещал ваш Вождь Степан Пендера . Закаляйте свой укроинский Дух!!! Крим це Росія. Слава Росії!!! Смерть ворогам! Привет с Херсона!
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45 мин.
лл
лина любимцева
КАК ВЫ ТАМ, В ХЕРСОНЕ?!! Тяжко? Страшно? Держитесь?
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5 мин.
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