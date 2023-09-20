Почему в России можно без проблем поставить памятник фашисту, но возникают сложности с памятником Сталину?

Андрей Павлов

Устроенная проверка не позор (хотя и он тоже), а маркер, выделяющий основную черту, необходимую, чтобы встроиться в путинскую вертикаль власти.во все этажи снизу доверху. Это услужливость перед вышестоящим этажом. Остальное все - казнокрадство, коррупция, наплевательское отношение к коренному народу вторично. Вот бесит Путина сравнение со Сталиным, и вниз по этажам вертикали понеслось. Мэры описались со страху, прокуроры проверяют (тоже со страху - а вдруг?). Народ не безмолвствует, но повлиять на ситуацию не может - чиновники озаботились ещё в нулевых законодательно исключить возможность народу как-то влиять на ситуацию мирным путем.