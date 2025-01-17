Ближайшие несколько лет ведущие военные державы мира будут заняты вопросом, что делать и как обороняться от дронов.
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Ближайшие несколько лет ведущие военные державы мира будут заняты вопросом, что делать и как обороняться от дронов.
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