С 20 марта будет ограничен въезд в семь населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что с 20 марта будет ограничен въезд на территорию сел Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также города Грайворон.