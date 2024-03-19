С 20 марта будет ограничен въезд в семь населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что с 20 марта будет ограничен въезд на территорию сел Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также города Грайворон.
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