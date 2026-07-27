🛠 В Феодосии завершают реставрацию дачи Стамболи Готовность объекта достигла 99,9 %. Сейчас на площадке идут уборка помещений и подготовка научно‑реставрационного отчёта, сообщили в Минстрое Крыма.
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🛠 В Феодосии завершают реставрацию дачи Стамболи Готовность объекта достигла 99,9 %. Сейчас на площадке идут уборка помещений и подготовка научно‑реставрационного отчёта, сообщили в Минстрое Крыма.