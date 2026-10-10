«Заставлял этим заниматься». Правда о Кашпировском вскрылась на прощании

В Большом зале Троекуровского кладбища прошло прощание с самым знаменитым психотерапевтом России Анатолием Кашпировским.
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