Начальника отдела полиции "Брянский" осудили по делу о 5-миллионной взятке

Он взял от жителя г. Брянска один миллион рублей из требуемых 5 за оказание мнимого содействия по непривлечению к уголовной ответственности работников подконтрольной последнему коммерческой структуры, - рассказали 27 сентября в пресс-службе УФСБ Р .