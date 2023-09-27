Начальника отдела полиции "Брянский" осудили по делу о 5-миллионной взятке

Он взял от жителя г. Брянска один миллион рублей из требуемых 5 за оказание мнимого содействия по непривлечению к уголовной ответственности работников подконтрольной последнему коммерческой структуры, - рассказали 27 сентября в пресс-службе УФСБ Р .
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