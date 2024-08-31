Сегодня Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем тг-канале опубликовал пост, в котором захотел услышать мнение подписчиков о том, что можно сделать в миграционной политике.
38 пунктов для Володина
Комментарии
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ДЗ
Денис Зарюгин
Не просто должен, а обязан! Если он этого не сделает, он враг коренного народа России!
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1 час.
алекс кузь
Сословия тем и вредны, что занимают места других талантливых людей, которые могут успешно решать проблемы. Царская династия , так и слетела с престола, хотя , и могла бы делегировать полномочия , и сохраниться вместе с народом строить новое общество.
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51 мин.
Валентина Литвяк
Госдура не место для принятия жизненно необходимых России законов. Поэтому, положит и этот законопроект себе под зад, и займется вопросом увеличении зарплат "избранникам народа"
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20 мин.
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