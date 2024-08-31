38 пунктов для Володина

ДЗ Денис Зарюгин Не просто должен, а обязан! Если он этого не сделает, он враг коренного народа России!

алекс кузь Сословия тем и вредны, что занимают места других талантливых людей, которые могут успешно решать проблемы. Царская династия , так и слетела с престола, хотя , и могла бы делегировать полномочия , и сохраниться вместе с народом строить новое общество.