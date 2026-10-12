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Минобороны РФ: средства ПВО за ночь перехватили 151 украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО за ночь перехватили 151 украинский беспилотник

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили более 150 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря и 11 регионами России.

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