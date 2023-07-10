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Анатолий Вассерман посетит форум "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке

Анатолий Вассерман посетит форум "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке

Политический деятель, журналист, участник телевизионных интеллектуальных игр, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман посетит Камчатку, чтобы принять участие во Всероссийском молодëжном экологическом форуме "Экосистема.

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