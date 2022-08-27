Замужние женщины стареют быстрее.

Недавно узнала, что оказывается по статистике замужние женщины и стареют быстрее и живут меньше чем одинокие или не проживающие на одной территории с мужчиной.
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