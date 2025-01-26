Марко Рубио: "Каждый потраченный доллар должен быть оправдан ответом на три простых вопроса"

Каждый доллар, потраченный Соединенными Штатами Америки, каждая финансируемая ими программа и каждая проводимая политика должны быть обоснованы ответом на три простых вопроса: Делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей? Об этом заявил новый государственный секретарь США Марко Рубио, отметив что президент Дональд Трамп дал ему четкое .