Политика как он...
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Политика как она есть

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Америка готовится к последствиям тупика в Иране по вине Трампа

Америка готовится к последствиям тупика в Иране по вине Трампа

Соединенные Штаты никак не могут выйти из Ирана. Об этом написала британская газета Daily Mail 31 июля: даже после столь долгожданного соглашения о разоружении ХАМАС, президент США все еще находится в иранском капкане, в который он по неосторожности опустил ногу.

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