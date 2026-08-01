Америка готовится к последствиям тупика в Иране по вине Трампа

Соединенные Штаты никак не могут выйти из Ирана. Об этом написала британская газета Daily Mail 31 июля: даже после столь долгожданного соглашения о разоружении ХАМАС, президент США все еще находится в иранском капкане, в который он по неосторожности опустил ногу.
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