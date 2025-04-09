В Европе предпочитают не замечать турецкие протесты. Почему?

Накануне было объявлено о приостановке экспорта турецких лимонов. Как отмечается в распространённом информационными агентствами сообщении, «поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены с 8 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых и необходимостью защиты внутреннего спроса».