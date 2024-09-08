Знаменитая «Щука» второй раз будет укреплять театральные кадры Китая

Евгений Князев подписал соглашение о сотрудничестве с Академией драмы Пекина Сегодня Вахтанговский театр на сцене пекинского театра «Поли» закрывает гастроли спектаклем «Война и мир», три недели продолжавшиеся по городам Китая.
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