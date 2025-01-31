Рост пассажиропотока: русские авиакомпании перевезли 111,7 млн человек

В 2024 году пассажиропоток русских авиакомпаний увеличился почти на 6%, достигнув 111,7 млн человек. Внутренние рейсы обслужили 84,7 млн пассажиров, показав рост на 2%, а международные – 27 млн пассажиров с приростом в 20,1%, сообщает Минтранс.