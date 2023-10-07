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“Вы лица их видали, кто пишет комментарии?” – Анастасия Волочкова ответила на волну хейта в Сети после шпагата у памятником ВОВ

“Вы лица их видали, кто пишет комментарии?” – Анастасия Волочкова ответила на волну хейта в Сети после шпагата у памятником ВОВ

Анастасия Волочкова. Фото: novostivl.ruИзвестная балерина Анастасия Волочкова снова стала объектом критики со стороны интернет-пользователей.

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Комментарии
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Нина Прыгун
ни рожи ,ни кожи,ни фигуры-бревно с двумя сучками,а о интеллекте вообще молчек
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