Мировое обозрение

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Кадры с Крымского моста, где была объявлена воздушная тревога 

Кадры с Крымского моста, где была объявлена воздушная тревога 

На кадрах видно, что ситуация на мосту в течение этих минут сохранялась спокойная, а некоторые машины успели «проскочить» и им не пришлось «отодвигаться» — при этом, очевидцы сообщили, что ни в небе, ни на воде ничего подозрительного не видели.

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