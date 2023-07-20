Кадры с Крымского моста, где была объявлена воздушная тревога 

На кадрах видно, что ситуация на мосту в течение этих минут сохранялась спокойная, а некоторые машины успели «проскочить» и им не пришлось «отодвигаться» — при этом, очевидцы сообщили, что ни в небе, ни на воде ничего подозрительного не видели.