«Лидс» назначил экс-тренера «Лейпцига» Марша. Контракт – до 2025 года

Джесси Марш назначен главным тренером «Лидса». 48-летний американец заключил с английским клубом контракт до июня 2025 года.

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