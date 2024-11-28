Кодалаева повысили до первого заместителя мэра

К своим обязанностям в новом статусе Иосиф Кодалаев приступил с сегодняшнего дня, 28 ноября. Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Иосиф Кодалаев c сегодняшнего дня, 28 ноября, назначен первым заместителем мэра.
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