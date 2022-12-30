Он позволяет отказаться от предоставления биометрии и вводит запрет на трансграничную передачу данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных физических лиц.
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