Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Индонезии

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, который находится в Пекине для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и с государственным визитом в Китай.