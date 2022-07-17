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Швейцарский «Серветт» интересуется Хартикайненом. Экс-форвард «Салавата» пока не определился с будущим

Швейцарский «Серветт» интересуется форвардом Теему Хартикайненом. По информации журналиста Watson Клауса Цаугга, клуб связывался с представителями 32-летнего финского нападающего по поводу подписания контракта.

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