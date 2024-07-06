«Не летают две недели»: ВС РФ прогнали американские беспилотники в Черном море

Маршрут американского разведчика-беспилотника теперь перестроен, сообщает Русский Вестникъ. С последнего «явления» БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE16 в акватории Черного моря прошло почти две недели.
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