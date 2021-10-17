В США увеличился импорт свежих фруктов и овощей

Импорт в США свежих фруктов увеличился за 19 лет более чем вдвое, а импорт свежих овощей — на 50%, следует из отчета американской исследовательской организации New American Economy, опубликованного 14 октября на официальном интернет-портале.
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