Биатлонисты и хоккеисты ХМАО в один день потерпели фиаско на глазах губернатора Кухарука

Биатлонисты сборной Ханты-Мансийского автономного округа и хоккеисты «Югры» в один день проиграли в присутствии губернатора своего региона Руслана Кухарука, который пришел посмотреть на выступление спортсменов.
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