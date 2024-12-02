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Биатлонисты и хоккеисты ХМАО в один день потерпели фиаско на глазах губернатора Кухарука

Биатлонисты и хоккеисты ХМАО в один день потерпели фиаско на глазах губернатора Кухарука

Биатлонисты сборной Ханты-Мансийского автономного округа и хоккеисты «Югры» в один день проиграли в присутствии губернатора своего региона Руслана Кухарука, который пришел посмотреть на выступление спортсменов.

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