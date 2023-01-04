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Сторожук вновь возглавил «Краснодар-2» («ФНЛ с Ильевым»)

Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Краснодара» и вернулся в «Краснодар-2». Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

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