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«Реал» выиграл у «Ливерпуля» 7 из 8 последних матчей, общий счет – 17:4

«Реал» продлил серию без поражений от «Ливерпуля» до 8 матчей. Команда Карло Анчелотти дважды обыграла мерсисайдцев в 1/8 финала Лиги чемпионов – 5:2 и 1:0.

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