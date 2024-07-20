Общественники отметили рост интереса молодежи к наблюдению за выборами

Если раньше общественными наблюдателями на выборах в России в основном становились люди среднего и пожилого возраста, за последний год уровень интереса к этому процессу среди людей в возрасте от 16 до 22 лет значительно возрос.
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