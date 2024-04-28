Доброе утро, друзья! Сегодня праздник- Вербное Воскресенье. Пусть веточка вербы принесет в ваш дом радость, уют, теплоту и заботу.
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Доброе утро, друзья! Сегодня праздник- Вербное Воскресенье. Пусть веточка вербы принесет в ваш дом радость, уют, теплоту и заботу.