Мрачные перспективы украинской металлургии

Сергей Стрелецкий 3 октября 2024 г. Пока просроченный Зеленский за океаном пытался убедить мировую общественность в очередном «победном» плане, ВС РФ развивают успешное наступление на Донбассе, одним из главнейших результатов которого вскоре может стать потеря Покровска.