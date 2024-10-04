Мрачные перспективы украинской металлургии

Сергей Стрелецкий 3 октября 2024 г. Пока просроченный Зеленский за океаном пытался убедить мировую общественность в очередном «победном» плане, ВС РФ развивают успешное наступление на Донбассе, одним из главнейших результатов которого вскоре может стать потеря Покровска.
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