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Русский Днепропетровск

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Мрачные перспективы украинской металлургии

Сергей Стрелецкий 3 октября 2024 г.   Пока просроченный Зеленский за океаном пытался убедить мировую общественность в очередном «победном» плане, ВС РФ развивают успешное наступление на Донбассе, одним из главнейших результатов которого вскоре может стать потеря Покровска.

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