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Минобороны РФ: 130 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами России

Минобороны РФ: 130 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами России

В течение прошедшей ночи над регионами России было сбито 130 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду, 2 сентября.

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