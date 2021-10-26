Театр абсурда

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Вы считаете, что молодёжь тупая? Так вы же сами виноваты

Вы считаете, что молодёжь тупая? Так вы же сами виноваты

автор - Сделано у нас Как-то недавно у меня в комментариях один мой подписчик рассказал байку.

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Юрий Ded
Всё верно написано .
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Автор правильно написал у тупых родителе й тупые дети.!!!!Но эти тупые мнят из себя умных .Тому пример как недавно пять человек , которые замерзли на Эльбрусе
Альбина Колесникова
Всё верно много зависит воспитание от родителей.
Людмила людмила
А меня всегда возмущает,когда молодежь называют тупой!!Если они чего-то не знают,то вина за это лежит не на них!Можно подумать,что наше поколение знало всё!Знали то,что нам говорили и это не означает,что говорили правильно.Сталина стерли из истории совсем. И мы вообще ничего не знали.Каждый правитель правил историю под себя.Великий Хрущев со своей кукурузой,Брежнев,победивший фашистов, со своей Малой землей. Сейчас другая история.Они в чем виноваты?Если история бесконечно переписывается.
Прошу принять приглашение Ратиборов
К сожалению большенство детей не берут книги в руки, а предпочитают игры а вы давно автор заглядывалив учебники по которым учатся Ваши дети... Почитайте и удивитесь... Сравните учебники советского времени и сейчас например истории, математике и т.д, я не говорю, что дети тупые, но тупость они в большенство выносят иы... Меня вот недавно попросили (они не русские) научить из сына читать он буквы знает, а сложить их вместе не может, попросил учебник и обалдел Азбука современная там вместо того, чтобы учится читать по слогам, назовите гласные, согласны и т. д... и т.п... И задания такие... Парнишка в 1 классе, два месяца прошло, а читать не может круто да... Забивают не нужной информацией детей... Я родителям посоветовал найти советскую азбуку или советский букварь.... Родителям совет почаще заглядывайте в учебники детей и многое в этх учебниках Вас удивит... Плюс автор подзабыл, что большенство родителей вкалывают именно вкалывают, а не работают, чтоб обеспечить ребёнку необходимое.... В том числе и учебники и нужды школы оплачивать.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
люс автор подзабыл, что большенство родителей вкалывают именно вкалывают, а не работают, чтоб обеспечить ребёнку необходимое.... В том числе и учебники и нужды школы оплачивать. .....................Типа в СССР не вкалывали учебники были бесплатные

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