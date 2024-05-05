Производитель тормозных дисков решил посоревноваться с Яндексом

Производитель тормозных дисков, барабанов, суппортов и колодок компания, Rossko Production, собирается привлечь новых сотрудников не только высокотехнологичным оборудованием, но и дизайном и комфортом своего будущего завода.
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