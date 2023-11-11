Что важного сказал Путин для пенсионеров и работающих граждан

В Ново-Огарева Владимир Путин 1 ноября провел совещание по экономике. А раз речь зашла об экономике, значит непременно должны были обсуждаться вопросы заработных плат, пенсий и других социальных вопросов.
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