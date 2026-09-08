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Израильский министр призвал признать Фолкленды аргентинскими

Израильский министр призвал признать Фолкленды аргентинскими Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир (слева на фото) выступил с неожиданным заявлением,.

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