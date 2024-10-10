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Мемориальную доску в память о герое СВО Кирилле Вытоптове открыли в школе № 37 Севастополя

Мемориальную доску в память о герое СВО Кирилле Вытоптове открыли в школе № 37 Севастополя

Четверг, 10 октября. «Крым 24».За боевые заслуги награжден орденом Мужества - посмертно. В школе номер 37 состоялось открытие мемориальной доски в честь героя специальной военной операции Кирилла Вытоптова.

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