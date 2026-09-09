Ноябряне устали от черной питьевой воды и пожаловались в прокуратуру

В Ноябрьске спустя три недели после аварии на водоводе питьевая вода так и не пришла к нормативу: соцсети переполнены фотографиями и видео грязной жидкости, которая бежит из кранов горожан.
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