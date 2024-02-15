Россиянам рассказали, как запастись бананами, чтобы пережить дефицит

Продукт на какое-то время исчезнет с прилавков. 123RF/legion-media.ruВ России может начаться дефицит бананов, так как в страну перестали завозить фрукты из Эквадора, но еще не успели доставить первые партии из Индии.
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