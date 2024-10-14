Голкипер «Тюмени» Станислав Крицюк рассказал о разборках между молодыми людьми в Тольятти в детствеГолкипер «Тюмени» Станислав Крицюк рассказал о разборках между молодыми людьми в Тольятти в детстве— На «стрелки» ходили?— Да, бывало.
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