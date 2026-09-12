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Царьград

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Экс-депутат от блока «Армения» может возглавить список партии власти

Экс-депутат от блока «Армения» может возглавить список партии власти

Бывший руководитель муниципалитета Мегри и экс-депутат от оппозиционного блока «Армения» Мхитар Закарян рассматривает возможность присоединиться к провластным силам, информирует газета «Грапарак».

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