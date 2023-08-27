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Индуцированная деградация мира

Индуцированная деградация мира

Програмная статья советника Шойгу Ильницкого написанная в соавторстве с Лосевым о необходимости мобилизации государственного аппарата и общества для длительного противостояния с Западом в условиях расподающегося миропорядка.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
хорошая статья. Вот только  и нашу страну толкают к  деградации агенты цифровизации. А она несёт гибель всему человечеству. Неужто в Кремле этого не видят?
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13 час.

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