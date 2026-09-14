Мемы на понедельник: Лопес в стиралке и луковая шелуха

Подборка юмора и мемовКак проработать стыд раз и навсегда, что происходит с Лопес, если постирать её при 90 градусах, аптечка для подзарядки HP посреди поста и другие интернет мемы в нашей подборке юмора и мемов на понедельник 14 сентябряКак думаете, мемы про бытовые ситуации смешнее или про знаменитостей?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .