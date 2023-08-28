Спички - не игрушка

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Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против

Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им.

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