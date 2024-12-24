Национальное агентство автотранспорта поддерживает образование и чтение

Национальное агентство автомобильного транспорта поддерживает образование и чтение, присоединяясь к кампании «Библиотека под елкой» — инициативе, запущенной правительством Республики Молдова с целью продвижения культуры чтения и поддержки сообществ, отмечает Noi.
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